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Вооруженного жителя Калифорнии арестовали за намерение убить Байдена и Обаму

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Elizabeth Frantz/Reuters

В американском штате Айова арестовали вооруженного мужчину, который планировал убить президента США Джо Байдена и его предшественника Барака Обаму, а также основателя Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных властей.

Отмечается, что в настоящее время 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн (Kuachua Brillion Xiong) находится в тюрьме. В ходе поисков полицейские нашли в его автомобиле винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.

По данным шерифа, Сюн 18 декабря выехал из своего дома, расположенного в калифорнийском городе Сакраменто, и направился прямо в Белый дом, «чтобы убить людей, находящихся у власти».

В ходе допроса мужчина признался, что составил список «злых людей, которых он планировал убить». Кроме Байдена, Обамы и Цукерберга в список также вошли главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Подозреваемый заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию, потому что готов умереть в борьбе «со злыми демонами в Белом доме».

В июне в Оклахоме полицейские арестовали 58-летнего Джона Аренса, который угрожал убить президента Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей.

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