Саакашвили переведен из военного госпиталя в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 20 ноября пребывал в военном госпитале города Гори из-за последствий длительной голодовки, доставлен обратно в тюрьму № 12 города Рустави. Об этом в четверг сообщает телеканал «Рустави 2».

Ранее депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, политика «насильно похитили из городской больницы» и вывезли в Руставскую тюрьму.

Как сообщает телеканал, экс-президента перевели в тюрьму в ночь на 30 декабря. Саакашвили перевез эскорт автомобилей, состоящий из реанимобиля, автомобилей конвоиров и правоохранителей.

Отмечается также, что поздно ночью грузинские власти мобилизовали дополнительные силы полиции, которые расположились на территории пенитенциарного учреждения.

Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что ему ничего неизвестно о переводе, защите об этом не сообщили.

«Более того, нам до сих пор не подтверждает это Специальная пенитенциарная служба. На наши звонки не отвечают, однако я сам уверен, что [бывшего] президента доставили в руставскую тюрьму», — сказал адвокат.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.