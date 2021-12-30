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МИД ФРГ заявил о невозможности России вернуться в G7 в ближайшее время

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Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что возвращение России в Группу семи (G7) в ближайшее время невозможно. Об этом она сказала в интервью агентству DPA.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — сказала дипломат.

По словам Бербок, «очень болезненным» является тот факт, что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ.

Ранее сообщалось, что Группа семи (G7) предупредила Москву, что гипотетическое вторжение России на Украину повлечет за собой серьезные последствия и вынудит ее заплатить высокую цену.

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Цель объединения — поиск решений глобальных политических и социальных проблем.

В 2014 году Россия была исключена из группы из-за присоединения Крыма к РФ. G7 до сих пор не признает прошедший на полуострове референдум.

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