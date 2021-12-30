Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Архангельске пациента с инсультом доставили в больницу на санках 07:40
Названа доля смертности от «омикрона» 07:28
Российский биатлонист обвинил пищевую добавку в своем провале на Кубке мира 07:20
В Минпромторге рассказали, когда в России появится первый серийный легковой... 07:17
Минтруд может ввести налоговый вычет для автомобилистов 07:17
Ученые обнаружили, что некоторые рыбы умеют считать 07:12
Ловчев объяснил, может ли отставка тренера сборной Польши помочь россиянам 07:04
В Якутске после гибели женщины сформировали бригады по отлову собак... 06:59
Каддафи и президент Йемена помогали защитить Хусейна 06:57
Овечкина разделяет одно очко до попадания в топ-25 бомбардиров в истории... 06:44

На Украине посетовали на положение страны перед Россией

Депутат Рады Волошин: положение Украины не позволяет ей участвовать в диалоге России и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Отсутствие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не стоит воспринимать как провал. Соответствующее мнение на своей странице в Facebook выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Так умиляют все эти: «Опять переговоры об Украине без Украины!». Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — написал Волошин.

По его словам, власть на Украине сама сделала все для того, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой воспринимался как благо.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В администрации американского президента уточнили, что разговор пройдет в закрытом режиме. Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть