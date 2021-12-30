На Украине посетовали на положение страны перед Россией

Отсутствие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не стоит воспринимать как провал. Соответствующее мнение на своей странице в Facebook выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Так умиляют все эти: «Опять переговоры об Украине без Украины!». Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — написал Волошин.

По его словам, власть на Украине сама сделала все для того, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой воспринимался как благо.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В администрации американского президента уточнили, что разговор пройдет в закрытом режиме. Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.