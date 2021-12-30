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Стало известно, во сколько состоится телефонный разговор Байдена и Путина

Телефонные переговоры Байдена и Путина запланированы на 30 декабря на 23:30 по мск

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Reuters/РИА «Новости»

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск), следует из графика американского президента, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В администрации президента США уточнили, что разговор состоится в закрытом режиме. В сообщении также указано, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила в разговоре с телекомпанией CNN, что американский президент Джо Байден созвонится 30 декабря с российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, этот разговор станет прологом встречи, которая запланирована на 10 января будущего года.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что глава Белого дома и российский лидер Владимир Путин, скорее всего, не будут присутствовать на серии переговоров, запланированных на начало будущего года.

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