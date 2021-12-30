Президент Эстонии заявил о праве на свободу выбора украинцев

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит их страна. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять», — заявил Карис.

Он подчеркнул, что Украине необходимо оказывать поддержку в их территориальной целостности и суверенитету.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе России и Украины, а также и «предстоящее дипломатическое взаимодействие» с Москвой.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.