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Лукашенко привез Путину «вкуснейший» гостинец

Лукашенко подарил Путину корзину белорусских колбас и сыров

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину «вкуснейших» колбас и сыров белорусского производства, а также набор хрустальных бокалов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», который близок в пресс-службе белорусского лидера.

«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко — прим. ред.) — подарки. И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в публикации.

Администраторы намекают, что презент приурочен к Новому году, — сообщение начинается словами «Путину под елочку».

Ранее РИА «Новости» написало, что Путин и Лукашенко в Петербурге сыграли в хоккей. Команда президентов выиграла со счетом 18:7. Российский лидер забросил семь шайб, белорусский — две.

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