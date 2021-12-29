Лукашенко привез Путину «вкуснейший» гостинец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину «вкуснейших» колбас и сыров белорусского производства, а также набор хрустальных бокалов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», который близок в пресс-службе белорусского лидера.

«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко — прим. ред.) — подарки. И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в публикации.

Администраторы намекают, что презент приурочен к Новому году, — сообщение начинается словами «Путину под елочку».

Ранее РИА «Новости» написало, что Путин и Лукашенко в Петербурге сыграли в хоккей. Команда президентов выиграла со счетом 18:7. Российский лидер забросил семь шайб, белорусский — две.