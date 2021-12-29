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В Киеве считают, что Путин добивается развала Украины

Секретарь СНБО Данилов: Путин хочет развала Украины на «две-три части»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу «Настоящее время», что российский президент Владимир Путин добивается развала Украины на несколько частей, чтобы «зафиксировать» ситуацию с Крымом.

«После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин», — сказал Данилов.

По его словам, если этой цели не удастся добиться внутренней дестабилизацией, российский лидер якобы может к оружию, но Украина «готова к этому». Он утверждает, что российская угроза «существует постоянно», но «для полномасштабного вторжения необходимо в три, четыре, пять раз» больше войск, чем сейчас находится вблизи украинской границы.

«Мы периодически от США, от других государств получаем помощь. Но в случае обострения нам нужно будет ее намного больше. И все партнеры нам пообещали, что они сразу это сделают. Мы бы хотели, чтобы помощь предоставили уже сейчас. Но есть ситуация: «Давайте не будем провоцировать Путина». Но его не нужно провоцировать. Он сам себе может выдумать что угодно», — сказал Данилов.

Ранее бывший лидер радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России), советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош заявил, что Россия якобы подтянула свои войска к украинским границам и планирует спровоцировать конфликт на восточном фронте, чтобы максимально стянуть туда украинскую армию, а затем уже «открывать другие направления».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковподчеркивал, что Россия осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории. Также Москва, как заметил Песков, обеспокоена из-за маневров Североатлантического альянса в непосредственной близости российских границ.

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