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Поклонская предложила помощь прокуратуре Украины

Поклонская предложила помочь в поисках организаторов госпереворота на Украине в 2014 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Посол России в Кабо-Верде и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ответ на возбужденное против нее генеральной прокуратурой Украины дело о государственной измене посоветовала коллегам заняться поисками организаторов государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Дипломат написала об этом в своем Telegram-канале.

Поклонская удивляется, что украинские прокуроры в «триста двадцать девятый раз» направляют в суд уголовные дела против нее и главы республики Крым Сергея Аксенова.

«Вместо того, чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране», — предложила экс-прокурор.

Ранее Поклонская назвала президента Украины Владимира Зеленского «обиженный ребенком», который просит взрослых (западные страны) договориться с обидчиком (Россией).

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