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Савченко заявила об унизительных перспективах Украины в НАТО

Савченко: украинские летчики в НАТО будут «подметать аэродром и собирать бычки»

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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что перспективы Украины в НАТО будут унизительными. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Наш».

«Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала она.

По ее мнению, вступление в блок не даст стране ничего, так как НАТО не станет защищать Украину.

Ранее Савченко заявила, что власти Украины совершают преступление против населения страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, вводя локдаун, украинские власти проводят незаконную сегрегацию и ограничивают доступ граждан к чиновникам, транспорту, праву на труд и многим другим услугам, которые государство обязано оказывать людям. Бывший парламентарий отметила, что таким образом Киев совершает преступление против народа.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с новым правительством Германии для того, чтобы власти ФРГ отозвали свой запрос на продажу оружия через систему НАТО.

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