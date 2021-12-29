Захарова рассказала, что в реальности угрожает энергобезопасности Украины

Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия, а «абсолютная дисфункция» государственной системы и паралич органов власти страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Россия — надежный энергопоставщик на рынке Европы и мира, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства. Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны», — подчеркнула Захарова, добавляя, что киевским политикам могут зарабатывать политические очки и выпрашивать подачки только бесконечными провокациями.

Она отметила, что недавно канадская энергетическая компания TIU Canada приняла решение покинуть Украину, несмотря на $12 млн инвестиций.

«По заявлениям канадских энергетиков, они больше не могут противостоять попыткам рейдерского захвата одного из самых современных, кстати говоря, «зеленых» предприятий фирмы <...> Зарубежные инвесторы просто не уточнили, что такое «инвестиционная няня», которую им обещали на Банковой. А вот же она», — написала Захарова.

Ранее директор украинского телеканала «Наш» Владимир Грановский заявил, что власти Соединенных Штатов достигли своей цели, так как «разогнали тему с нападением» России на Украину и проектом «Северный поток — 2» ради того, чтобы газ шел не через Украину, а американская сторона поставляла его в Европу.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.