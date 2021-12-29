Кадыров заявил, что не входит в близкий круг Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во время прямого эфира в Instagram, что не входит в число людей, близких к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. – Прим. ред.) и Владимира Путина», — сказал чеченский лидер.

Кадыров отметил, что внешнеполитические заявления, которые он делал, — его инициатива. Он подчеркнул, что контактирует с федеральными властями — «начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией» — как глава субъекта. По его словам, он иногда звонит Путину, но глава государства на связи со всеми руководителями субъектов.

Ранее Кадыров заявил о присоединении Украины к России в том случае, если Киев не прекратит нападки в сторону Москвы. Впоследствии он объяснил, что озвучил свое личное мнение.