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Похудевший Ким Чен Ын «разбил сердца» корейцев

Daily Mail удивилась похудевшему Ким Чен Ыну

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kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на данный момент выглядит стройнее, чем когда-либо, пишет Daily Mail. Комментируя выступление главы КНДР на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи, газета уделила больше всего внимания изменениям во внешности руководителя республики.

Как отмечает издания, государственные СМИ Северной Кореи утверждают, что лидер страны стал меньше есть «ради страны», поскольку в республике наблюдается серьезная нехватка продовольствия. Национальное телевидение КНДР, подчеркивает газета, уверяет, что истощенное состояние Ким Чен Ына «разбивает сердца» корейского народа.

При этом похудение лидера республики различные западные СМИ стали активно отмечать еще с начала года, зачастую подобные материалы перекликались со слухами о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына. Впрочем, в КНДР информацию о болезни главы государства отрицают.

Ранее СМИ сообщали, что похудевший Ким Чен Ын, впервые за месяц появившись на публике, выглядит усталым.

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