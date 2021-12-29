В Госдуме не знают о планах «Талибана»* назначить посла в Москве

Официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) сообщил, что правительство Афганистана планирует назначить своего посла в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов сообщил, что не владеет такой информацией. В то же время он подчеркнул, что на данный момент дипломатические отношения с талибами невозможны.

«У меня такой информации нет. Ясно, что в дипломатические отношения можно [вступать] только с признанным государством. Соответственно, посол появиться не может», — сказал Никонов.

Сегодня представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение планирует назначить своего посла от Афганистана в Москве. При этом он отметил, что «Талибан» пока не получал от России условий для признания сформированного правительства Афганистана.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день постановка вопроса об официальном признании Россией новых афганских властей является преждевременной.