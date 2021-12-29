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Newsweek сравнил заявление США о помощи Киеву с операцией во Вьетнаме

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Efrem Lukatsky/AP

Американские политики открыто отказываются от дипломатических методов урегулирования отношений с Россией, игнорируя возможность устранить конфликт по вопросам безопасности, заявил эксперт по национальной безопасности и дипломатии Бенджамин Гилтнер в статье для издания Newsweek.

«Необходимо задать важный вопрос: в чем, собственно, состоит интерес национальной безопасности США на Украине? Ответ якобы заключается в защите авторитета США <…> Эти аргументы о необходимости защиты авторитета США не рассматривают критически непредвиденные последствия этого. Война во Вьетнаме — это пример таких последствий. По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать СССР, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле смерть 58 тыс. американцев и более 500 тыс. вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической», — отметил эксперт.

По его мнению, в случае с Украиной непредвиденными последствиями для США может стать появление большой войны и запуск новой гонки вооружений с Россией, учитывая, что Москва и Вашингтон более не участвуют в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Посягательство Запада на Украину лишь сделает россиян еще большими националистами, агрессивными по отношению к Украине и США. У США есть свободные дипломатические мощности для улучшения ситуации. До этого момента политики США много разглагольствовали, что Россия должна перестать наращивать военную мощь вблизи Украины. Однако, учитывая затраты на защиту своего авторитета и права на доверие, американские политики должны спросить себя: а готовы ли они перейти от красивых слов к делу по украинскому вопросу?» — подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Запад не станет помогать Украине в случае «вторжения» России.

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