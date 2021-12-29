Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач назвал допустимую порцию красной икры 14:45
Экс-игрок «Зенита» раскрыл сумму премиальных от главы «Газпрома» Миллера 14:43
Спасатели нашли пропавшую группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии 14:38
Бежавший в Белоруссию польский солдат получил полгода тюрьмы за издевательства... 14:37
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России 14:35
Путин лично заехал за Лукашенко перед встречей в Петербурге 14:34
Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России 14:34
Модератор TikTok подала в суд на компанию из-за просмотра запрещенных видео 14:34
В Москве полностью завершили проходку тоннелей для Большой кольцевой линии метро... 14:29
Талибы* довели до слез главу нового правительства Афганистана 14:29

Талибы* планируют назначить в Москве своего посла Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид заявил, что движение планирует назначить своего посла от Афганистана в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал он.

Представитель уточнил, что «Талибан» пока не получал от России условий для признания сформированного движением правительства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками «Талибана».

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть