Талибы* планируют назначить в Москве своего посла Афганистана

Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид заявил, что движение планирует назначить своего посла от Афганистана в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал он.

Представитель уточнил, что «Талибан» пока не получал от России условий для признания сформированного движением правительства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками «Талибана».

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.