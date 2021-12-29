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«Яблоко» исключило почти 100 человек из партии

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Пресс-служба партии «Яблоко»

Федеральное бюро «Яблока» исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав. Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

Причиной дня исключения стала в том числе поддержка на выборах Государственной думы и Мосгордумы нескольких кандидатов, конкурирующих с «Яблоком».

Кроме того, некоторые члены партии были исключены за «подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию «Яблоко» и наносящие ей политический ущерб во время избирательной кампании и после нее, в частности — называющие решение федерального политкомитета партии «публичным доносом».

Как уточняет «Коммерсантъ», партбилетов лишились 98 членов московского «Яблока».

Ранее сообщалось, что член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин забыл выключить камеру и разделся в ходе онлайн-совещания с участием руководителя фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Борисом Вишневским.

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