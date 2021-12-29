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Литва отказалась выполнять требование ЕС по беженцам

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Ints Kalnins/Reuters

Литва не станет выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex об отказе от силового вытеснения нелегальных мигрантов, заявил замминистра внутренних дел республики Арнолдас Абрамавичюс, передает Delfi. По его словам, политика открытой границы невозможна в текущих условиях.

«Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища (как этого требуют в ЕС), это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна», — объявил заместитель главы МВД Литвы.

По мнению Абрамавичюса, Frontex оказывает Литве чисто символическую помощь по охране границ республики во время наплыва нелегалов со стороны Белоруссии. Он также отметил, что Вильнюс способен обойтись собственными ресурсами в данной ситуации.

«53 представителя Frontex (на территории Литвы) значительной роли не играют <…> если Литва безоговорочно не примет требования миссии, то она может быть приостановлена. Но, наверное, это и будут основные последствия», — подчеркнул Абрамавичюс.

Ранее в Литве предложили выдвинуть России встречные требования по гарантиям безопасности.

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