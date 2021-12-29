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Госдеп осудил решение Верховного суда о ликвидации «Мемориала»*

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Ivan Sekretarev/AP

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс прокомментировал решение Верховного суда РФ о ликвидации правозащитной организации «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России», — заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон «осуждает решение суда», которым был ликвидирован «Мемориал».

Верховный суд РФ решил ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал». Иск был поддержан представителями Минюста и Роскомнадзора. Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров на суде заявил, что «Мемориал» создает «лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».

Представители «Мемориала» намерены обжаловать решение о ликвидации. Кроме того, заявил председатель правления Ян Рачинский, «Мемориал» обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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