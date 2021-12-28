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Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене

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И.о. генпрокурора Украины Алексей Симоненко направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку официальное уведомление о подозрении в госизмене и содействии терроризму бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора отметили, что исполняющий обязанности главы ведомства сообщил Стефанчуку о подозрении экс-президента письмом, которое было отправлено еще 20 декабря 2021 года.

«В тот же день в связи с неявкой народного депутата в орган досудебного расследования копия уведомления о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат Верховной рады Украины», — указали в Офисе генпрокурора Украины.

Офис также передал в распоряжение «Интерфакс-Украина» копию письма Стефанчуку и уточнил, что еще одна копия документа направлена в аппарат Верховной рады.

Ранее стало известно, что украинские депутаты обвинили в госизмене и финансировании терроризма действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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