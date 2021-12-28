В Госдуме формируют группу по защите христианских ценностей

В Государственной думе идет работа по созданию межфракционной рабочей группы, которая займется защитой христианских ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Создается рабочая группа по защите христианских ценностей. Целью ее создания является консолидация усилий депутатов и Русской Православной Церкви в законодательной работе и отстаивании традиционных ценностей», — рассказали в Госдуме.

Собеседник агентства отметил, что группу может возглавить вице-спикер Петр Толстой, представляющий партию «Единая России», а создается она с благословления патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фракции сообщат о желании депутатов войти в состав группы в начале нового года, добавил он.

Ранее Кирилл наградил председателя ЛДПР Владимира Жириновского орденом благоверного князя Даниила Московского I степени.