Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко

Более 23 тыс. граждан Белоруссии эмигрировали в Польшу после выборов президента республики в августе 2020 года, сообщила в Twitter польская Пограничная охрана.

Речь идет о белорусах, которые въехали на территорию Польши после 18 августа 2020 года. Более 3,4 тыс. из них обратились к властям за международной защитой напрямую, 12 тыс. приехали по гуманитарным визам.

Еще 7,6 тыс. человек воспользовались программой Poland.Business.Harbour, предоставляющей IT-специалистам возможность получить вид на жительство в Польше по ускоренной процедуре.

«Эти люди подверглись репрессиям или являются оппозиционерами», — говорится в сообщении ведомства.

Число белорусов, которые позже уезжали из Польши в другие страны Евросоюза, не указано.

Как сообщал ранее правозащитный центр «Весна», с начала предвыборной кампании в стране заведено более 1,8 тыс. уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников протеста. За все время протестов правоохранители задержали, по данным правозащитников, более 25 тыс. человек, многие из которых получили травмы при задержании.

Ранее стало известно, что OCCRP присвоил Лукашенко звание «коррупционер года».