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США заплатят за укрепление границы Украины с Россией

США выделили $20 млн на укрепление границы Украины с РФ и Белоруссией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США выделили $20 млн на укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией, проект реализуют на протяжении года. Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба Украины.

«Государственная пограничная служба Украины и посольство США в Киеве подписали план действий по реализации проекта Международной технической помощи на сумму $20 млн. Проект стартует уже в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Он включает в себя оснащение современными средствам видеофиксации и беспилотными комплексами, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиленный транспорт и средства связи, уточнил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Ранее сообщалось, что в Луганской области Украины на границе с Россией возвели стокилометровый забор высотой два метра. Уточняется, что забор, обтянутый колючей проволокой, начинается в Харьковской области. Вдоль него установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Как рассказала представитель Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко, это помогает задержать нарушителей, при этом не сможет удержать наступление потенциального противника.

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