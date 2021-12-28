Песков не смог ответить на вопрос, где Путин будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, в каком городе глава государства Владимир Путин проведет новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас пока не могу сказать», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента России.
«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — сказал Путин.
На прошлой неделе представитель Кремля сообщал, что российский лидер проведет Новый год с родными и близкими, с друзьями.
При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».