Песков не смог ответить на вопрос, где Путин будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, в каком городе глава государства Владимир Путин проведет новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас пока не могу сказать», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента России.

«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — сказал Путин.

На прошлой неделе представитель Кремля сообщал, что российский лидер проведет Новый год с родными и близкими, с друзьями.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».