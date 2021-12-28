Украина ведет работу с США по предоставлению ей избыточного американского вооружения

Киев продолжает вести работу с США по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», — уточнила дипломат.

Посол отметила, что Украина работает с Соединенными Штатами по нескольким направлениям в рамках предоставления военной помощи. Первая предоставляется конгрессом США, вторая, дополнительная, — указом президента.

В начале декабря журнал Foreign Policy сообщил, что Украинcкие власти попросили США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану до прихода талибов (организация запрещена в России) к власти в стране. Как отмечалось, список «пожеланий» включал поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы — потенциальный щит от разрушительных бомбардировок и электромагнитных атак.