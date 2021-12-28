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Поклонская сравнила Зеленского с обиженным ребенком

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский проявил «слабоволие» и фактически делегировал свои полномочия другим государствам, заявила посол России в островном государстве Кабо-Верде Наталия Поклонская.

«За всю историю независимости Украины национальные интересы страны представляли президенты (от Кравчука до Януковича), а не главы других государств (США или Франции) — как сейчас. Зачем там Зеленский, если есть Макрон и Байден? Он, как обиженный ребенок, обращается к «папам» для общения со своим «обидчиком» — Россией», — объяснила Поклонская.

По ее словам, стремление Зеленского получить оружие у западных стран и готовиться к войне с «братским народом» — это проявление «идиотизма», а не патриотизма. Посол отметила, что проголосовавших за Зеленского по сути обманули.

«Люди, проголосовав за еще нормального Зеленского, надеялись на какое-то смелое, взвешенное (может, непопулярное, но взрослое) решение, а получилось, что их обманули и показали «кино» с испортившимся, обозлившимся, непохожим на себя в жизни актером», — посетовала Поклонская, подчеркнув, что она тоже надеялась на чудо при избрании Зеленского.

Дипломат отметила, что на месте главы государства она бы постаралась выстроить «взаимовыгодные отношения с Россией», а не «стоять с протянутой рукой за американской милостыней».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что согласие с требованиями России станет унизительным для западных стран.

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