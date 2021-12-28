Кулеба отказал России в праве влиять на отношения Киева и НАТО

Россия никак не может влиять на отношения между Украиной и НАТО, об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

По его словам, предоставление такой возможности в результате будущих переговоров Москвы и Вашингтона невозможно.

«Этой роли не может быть априори», — подчеркнул Кулеба.

Ранее он заявил, что согласие с требованиями России станет унизительным для западных стран.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил информацию о возможной дате переговоров с США — 10 января — но подчеркнул, что она пока не является окончательной.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.