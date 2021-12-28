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Стала известна дата переговоров России и США по Украине

Россия и США 10 января проведут переговоры по Украине

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Pavel Golovkin/AP

Россия и США 10 января проведут переговоры, посвященные вопросу контроля над вооружениями и Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден подписал военный бюджет США на 2022 год. Как сообщает Daily Mail, он составил $768 млрд. При этом в него включены $300 млн на военную помощь Украине, а на Тихоокеанскую инициативу сдерживания — $7,1 млрд. Итоговая сумма, одобренная Палатой представителей и Сенатом, оказалась на $25 млрд больше, чем изначально просил Байден, и на 5% больше, чем бюджет 2021 года.

До этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Он обратил внимание, что Россия в военной стратегии Североатлантического альянса 2019 года «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

О том, что НАТО продвигается к границам России говорил на итоговой пресс-конференции глава России Владимир Путин. По его словам, альянс пообещал не расширять коалицию в восточном направлении. Но в итоге западные страны «нагло обманули» Россию. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники не давали никаких гарантий и обещаний.

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Отношения России и США
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