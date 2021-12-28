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Россия проведет переговоры с ОБСЕ 13 января

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Julia Darashkevich/Reuters

Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января, сообщает AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что Россия и США 10 января проведут переговоры, посвященные вопросу контроля над вооружениями и Украине.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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