Ливия намерена объявить британского посла персоной нон грата

Официальный представитель парламента Ливии Абдалла Блихак заявил ТАСС, что Палата представителей страны намерена объявить британского посла персоной нон грата и потребовать его выдворения из страны.

Сообщается, что этот вопрос будет решаться голосованием 28 декабря. Так хотят решить дипломатическую судьбу посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл.

Причиной стало заявление Лондона о дальнейшей поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, которое должно было сложить свои полномочия 24 декабря. Также Британия отказалась признавать какие-либо параллельные структуры.

Как сообщалось 19 декабря, в Ливии за несколько дней до первых за 10 лет выборов президента обострилась ситуация в столице. В середине недели стало известно о захвате вооруженными людьми некоторых правительственных зданий. В ходе самой подготовки к голосованию возникают многочисленные противоречия. В результате выборы, которые должны были стабилизировать ситуацию в стране, потенциально могут привести к еще большему гражданскому конфликту. Подробнее — в материале «Газеты.Ру».