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Политолог оценил шансы Польши на победу в войне с Россией

Политолог Бартосяк: Польша сможет победить Россию, если реформирует армию

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Kacper Pempel/Reuters

Эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил, что Польша сможет выиграть в войне с Россией, если реформирует собственную армию, а Москва не станет применять ядерное оружие. Об этом пишет wPolityce.

У специалиста спросили, сможет ли реформированная армия Польши победить Россию без помощи союзников по НАТО. Бартосяк ответил, что такое возможно после значительной модернизации польской армии и отказа России от применения ядерного оружия в гипотетическом конфликте. По его словам, армия Польши в нынешнем виде не способна противостоять российской.

Политолог считает, что Москва хочет помешать Варшаве создать боеспособные соединения. «Они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении», — пояснил Бартосяк.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт.

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