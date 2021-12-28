На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать главе Чечни Рамзану Кадырову, так как до сих пор боится его. Такое предположение парламентарий сделал на своем YouTube-канале.

Депутат рассказал, что Зеленский запретил комментировать на Украине внешнеполитическую ситуацию. «По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — сказал Гончаренко.

По его словам, президент Украины до сих пор испытывает страх перед главой Чечни, так как в прошлом Зеленский уже извинялся перед Кадыровым.

Ранее Кадыров в ходе пресс-конференции заявил, что если Зеленский продолжит антироссийский курс своей политики, то Украину могут присоединить к России.

По словам главы республики, если бы ему поручили решить «украинскую» проблему, он «давно бы решил этот вопрос»: «присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно забрал бы». Однако, указал Кадыров, есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения.

До этого стало известно, что Зеленский в 2014 году пытался извиниться перед главой Чечни за то, что использовал кадры с ним в юмористической передаче.