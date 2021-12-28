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Саакашвили потерял сознание, узнав о возвращении в тюрьму

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя омбудсмена Анну Джаниашвили.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в военный госпиталь после сообщений о том, что мать Саакашвили не впускают к сыну.

«Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить», — сказала Джаниашвили.

Ранее представитель консилиума медиков при омбудсмене Грузии невролог Тенгиз Цуладзе заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили диагностированы глубокая депрессия и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

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