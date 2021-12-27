Лавров сравнил с «камасутрой» подход ЕС в отношениях с Россией

Новые политические принципы ЕС, объявленные в отношении России, напоминают «политическую камасутру», они до сих пор базируются на пяти пунктах из программы бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В 2016 году, напомнил он, возглавлявшая тогда дипломатию ЕС Могерини приняла и получила одобрение политики в отношении России, основанной на пяти принципах.

«Из них один принцип предполагал работу с нашими соседям в направлении их отрыва от РФ, еще там была необходимость работать с нашим гражданским обществом, всем понятно, что это означает. И там было в качестве главного принципа, что ЕС нормализует отношения, когда Россия выполнит Минские договоренности», — отметил Лавров.

При этом, подчеркнул министр, любой, кто читал Минские договоренности, поймет, что это «политическая шизофрения».

Пришедший на смену Могерини Жозеп Боррель заявлял, что хочет проводить новую политику в отношении РФ, которая была бы конструктивной, однако ЕС решил все равно придерживаться пяти принципов Могерини.

»[В том числе], что Россия должна выполнить Минские договоренности, и торжественно провозгласили новый подход - «отпихивать, сдерживать и вовлекать». Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Это, извините, политическая камасутра», — констатировал Лавров.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят. Он добавил, что страны ЕС должны участвовать в любых переговорах по «архитектуре» европейской безопасности.