Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили о невозможности «большой войны»... 16:51
Аршавин объяснил, почему его сын оказался в академии «Спартака» 16:50
Новый Hummer поступит в продажу в России благодаря «серым» дилерам 16:47
Украинцы обязали Зеленского рассмотреть отмену воинского учета для женщин 16:46
В ПФР разъяснили порядок выплат за январь пенсионерам Москвы 16:40
Минэнерго ФРГ отказалось комментировать информацию о реверсе газа из России... 16:38
В Калининградской области морпехи провели учения по ликвидации условных... 16:37
В Подмосковье ребенок ударил отца ножом, защищая мать 16:33
Американский журналист назвал Медведеву новой Тарасовой 16:33
В США заявили о «недопустимой ошибке» в отношении России 16:30

Лавров сравнил с «камасутрой» подход ЕС в отношениях с Россией

Глава МИД РФ Лавров: новые принципы ЕС в отношении России, напоминают «политическую камасутру»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Russian Foreign Ministry/Reuters

Новые политические принципы ЕС, объявленные в отношении России, напоминают «политическую камасутру», они до сих пор базируются на пяти пунктах из программы бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В 2016 году, напомнил он, возглавлявшая тогда дипломатию ЕС Могерини приняла и получила одобрение политики в отношении России, основанной на пяти принципах.

«Из них один принцип предполагал работу с нашими соседям в направлении их отрыва от РФ, еще там была необходимость работать с нашим гражданским обществом, всем понятно, что это означает. И там было в качестве главного принципа, что ЕС нормализует отношения, когда Россия выполнит Минские договоренности», — отметил Лавров.

При этом, подчеркнул министр, любой, кто читал Минские договоренности, поймет, что это «политическая шизофрения».

Пришедший на смену Могерини Жозеп Боррель заявлял, что хочет проводить новую политику в отношении РФ, которая была бы конструктивной, однако ЕС решил все равно придерживаться пяти принципов Могерини.

»[В том числе], что Россия должна выполнить Минские договоренности, и торжественно провозгласили новый подход - «отпихивать, сдерживать и вовлекать». Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Это, извините, политическая камасутра», — констатировал Лавров.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят. Он добавил, что страны ЕС должны участвовать в любых переговорах по «архитектуре» европейской безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть