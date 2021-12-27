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Захарова заявила, что британское правосудие окончательно дискредитировало себя

В МИД России прокомментировали отказ Великобритании вернуть золото Венесуэлы

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала британское правосудие после того, как Верховный суд Великобритании принял решение не возвращать золотовалютные резервы из банка Англии.

«Столетиями неимоверными усилиями поддерживавшаяся на плаву легенда о британском правосудии как о «последнем честном брокере» пошла ко дну. <...> Это очень заметно на очередном примере – решении Верховного суда Великобритании рассматривать американского оппозиционера венесуэльского происхождения Хуана Гуайдо в качестве «временного президента Венесуэлы», а легитимного и законно избранного лидера нации Николаса Мадуро «не считать президентом ни для каких целей», — пишет Захарова.

В банке Англии и «Дойче Банке» хранится золото Венесуэлы на сумму около $2 млрд. Эти деньги, согласно решению Верховного суда Великобритании, будут переданы в распоряжение Хуану Гуайдо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила роль Тихановской и Гуайдо в кризисе на белорусско-польской границе.

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