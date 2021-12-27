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Тимошенко назвала огромным обманом заявления Киева о газе «из Европы»

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и теперь получает его из Европы. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш».

Политик подчеркнула, что «никакого европейского газа не было», киевские власти «закольцевали фиктивную трубу» и с 2014 года «газ шел российский».

«Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — возмутилась Тимошенко, уточнив, что «газ ходит по кругу» и его регистрировали на таможне.

Тимошенко также указала, что «этот газ поставляют через какого-то европейского посредника». По ее словам, Европа не может обеспечить Украину необходимым объемом газа.

С 2015 года Киев не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, который предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов остается на территории Украины.

С 1 октября 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток».

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