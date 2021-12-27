В МИД перечислили требования России к НАТО

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Рябков: РФ требует от НАТО официально отозвать решение о присоединении Украины к альянсу

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Вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что Москва требует от НАТО официального отзыва решения о том, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в Североатлантический альянс. По его словам, позиция Москвы такова, что дальнейшее расширение организации в принципе невозможно.

Рябков выразил мнение, что всю деятельность НАТО необходимо «откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «вопросом жизни и смерти» для России продвижение НАТО на восток.

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