Президент Сомали приостановил полномочия премьера из-за подозрений в коррупции

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед временно приостановил полномочия премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле. Причиной этому послужило то, что политик стал фигурантом дела о коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление главы государства, которое было опубликовано на сайте правительства Сомали.

«Поскольку премьер-министр <...> стал фигурантом дела о коррупции и незаконном присвоении госсредств, <...> его полномочия приостанавливаются до завершения расследования », — сказано в сообщении.

Также сайт президента Сомали сообщает, что остальные члены правительства продолжат свою работы и будут это делать по закону.

Абдуллахи Мохамед отдал распоряжение командующему армии Сомали Одове Юсуфу Раге отстранить от должности командующего ВМС Сомали Абдихамида Мохамеда Дирира.

Как пишут СМИ, Сомали как государство фактически прекратило своё существование, утратив все атрибуты единой государственности и распавшись на множество провинций, контролируемых враждующими между собой полевыми командирами. Северная часть страны провозгласила свою независимость как Республика Сомалиленд и остается сравнительно стабильной. Некоторые источники склонны оценивать текущее положение в стране как анархию. Начиная с 2012 года федеральное правительство последовательно ведет переговоры, в результате которых постепенно получают оформление автономные федеральные государства, подконтрольные или союзные федеральному правительству.

Ранее Госдеп причислил россиян к «бездомным национальностям», туда же были отнесены Сомали, Сирия и Иран и 6 других государств.