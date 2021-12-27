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В Польше боятся, что страну могут исключить из ЕС

Польский политик Либицкий заявил, что после исключения из ЕС Варшава окажется в сфере влияния Москвы

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий заявил, что выход или исключение Польши из Европейского союза будет «трагедией» для страны. Об этом он сказал в беседе с Do Rzeczy.

Политик считает, что при таком сценарии страна может попасть в сферу влияния России.

Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — сказал Либицкий.

По его мнению, польские власти должны сделать все возможное, чтобы Польша никогда не покинула ЕС, так как это был бы «катастрофический сценарий».

Либицкий добавил, что Варшаве следует как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы не допустить такого развития событий.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что государство может отказаться от выполнения некоторых решений в рамках Евросоюза в случае, если Евросоюз заблокирует выделение стране денег из Фонда восстановления после пандемии коронавируса.

До этого конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами ЕС, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

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