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Пресс-секретарь Лукашенко: Белоруссия привыкла к санкциям Запада

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Global Look Press

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что Минск привык к санкциям Запада, в них для страны нет ничего нового. Об этом она рассказала в эфире телеканала ОНТ.

«Нужно постоянно реагировать, нужно постоянно быть в тонусе, когда наши беглые оппоненты своему народу войну объявили», — сказала она, добавив, что Лукашенко постоянно «держал руку на пульсе» в этом плане.

Пресс-секретарь отметила, что 2021 год не был простым для Белоруссии и Лукашенко из-за продолжающейся пандемии COVID-19. «Мы с ней прожили весь 2021 год, и вы прекрасно знаете: порядка 20 раз президент был в красных зонах. Это беспрецедентно в мире. Ходил он туда уж точно не для картинки», — отметила Эйсмонт.

По ее словам, 2021 год был также годом очень большой, очень кропотливой работы по модернизации политической системы Белоруссии.

Эйсмонт рассказала, что в настоящее время ведется работа над содержанием и формой традиционного новогоднего обращения президента, в эту работу непосредственно вовлечен и сам белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два дня проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение.

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