Захарова ответила на выпад Соболь об отпусках за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проводит свой отпуск в Подмосковье. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление юриста ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Любови Соболь о том, что российские чиновники проводят почти все свои отпуска за рубежом.

«Любовь, я отдыхаю в Подмосковье. В этом году летом в отпуск ездила в Тулу. Пару лет назад — в Рязань. В Орле не была. Надеюсь, найду возможность. Это не означает, что я не ценю красоту Италии или Греции. Это значит, что я люблю свою страну не на расстоянии и не на словах», — написала Захарова.

В своем заявлении Соболь упрекнула российских госслужащих в том, что они «не вылезают из западных стран», и предложила им проводить все отпуска в городах России, «если Запад такой плохой».

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил старым еврейским анекдотом на вопрос о том, кто является его «любимчиком» среди министров и почему он не берет с собой главу правительства Михаила Мишустина в поездки в тайгу. Российский лидер также подчеркнул, что у него не может быть любимчиков.

Ранее министр природных ресурсов Камчатского края назвал участок дороги в Забайкальском крае «жопой мира». Это заявление он сделал под фотографией в своем Instagram-аккаунте во время отпуска. Жители региона, в котором отдыхал чиновник, его поддержали.