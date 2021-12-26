Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Правительство увеличило финансирование ТОР «Надеждинская»... 26.12.2021, 23:58
Захарова назвала претензии ЕС к России в ВТО «глупостью» 26.12.2021, 23:55
Бывший украинский футболист ответил, скучает ли по матчам сборных России и... 26.12.2021, 23:51
Лолита насмешила своей выходкой в аэропорту 26.12.2021, 23:49
Американский обозреватель назвал признак начала третьей мировой войны 26.12.2021, 23:42
Мужчина, угрожавший гранатой в ТЦ Москвы, задержан 26.12.2021, 23:37
Советник Зеленского ответил на слова Шойгу о подготовке химатаки... 26.12.2021, 23:25
Червиченко объяснил, почему Миранчук может перейти в «Спартак» 26.12.2021, 23:25
Бывший шеф-редактор журнала Tatler скончался в возрасте 45 лет 26.12.2021, 23:21
На Украине задержали угрожавшего взорвать Верховную раду 26.12.2021, 23:14

Захарова ответила на выпад Соболь об отпусках за рубежом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проводит свой отпуск в Подмосковье. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление юриста ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Любови Соболь о том, что российские чиновники проводят почти все свои отпуска за рубежом.

«Любовь, я отдыхаю в Подмосковье. В этом году летом в отпуск ездила в Тулу. Пару лет назад — в Рязань. В Орле не была. Надеюсь, найду возможность. Это не означает, что я не ценю красоту Италии или Греции. Это значит, что я люблю свою страну не на расстоянии и не на словах», — написала Захарова.

В своем заявлении Соболь упрекнула российских госслужащих в том, что они «не вылезают из западных стран», и предложила им проводить все отпуска в городах России, «если Запад такой плохой».

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил старым еврейским анекдотом на вопрос о том, кто является его «любимчиком» среди министров и почему он не берет с собой главу правительства Михаила Мишустина в поездки в тайгу. Российский лидер также подчеркнул, что у него не может быть любимчиков.

Ранее министр природных ресурсов Камчатского края назвал участок дороги в Забайкальском крае «жопой мира». Это заявление он сделал под фотографией в своем Instagram-аккаунте во время отпуска. Жители региона, в котором отдыхал чиновник, его поддержали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть