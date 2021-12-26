Кадыров рассказал, может ли женщина руководить Чечней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что женщина не может стать главой Чечни, но может руководить министерством. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел в YouTube ЧГТРК «Грозный».

На вопрос журналистки, сможет ли женщина руководить регионом, Кадыров подчеркнул, что главой семьи и республики всегда должен быть мужчина.

«Министерство может возглавить, район можно доверить», — заметил Кадыров.

Он заявил, что если будут желающие возглавить «серьезные ведомства», не имеет значения пол, главное — чтобы человек «соответствовал и работал».

В октябре дочь главы Чечни Айшат Кадырова возглавила республиканское министерство культуры. До этого она была первым замминистра — на эту должность она была назначена в сентябре 2020 года.

По словам Кадырова, он сказал дочери, что если она не справится на этом посту и «подведет деда», он сам ее уволит.