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Президент Чехии рассказал, как капитуляция НАТО привела к «афганскому Мюнхену»

Земан назвал вывод войск США из Афганистана «афганским Мюнхеном» и «капитуляцией НАТО»

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cnn.iprima.cz

Президент Чехии Милош Земан в традиционном рождественском послании заявил, что ситуация в мире усугубилась после того, как НАТО капитулировало в Афганистане и к власти пришел «Талибан» (организация запрещена в России), передает чешский телеканал ČT 24.

Президент назвал уход американских войск из страны «капитуляцией» и «афганским Мюнхеном». Это событие, по его мнению, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана и к росту угроз новых террористических атак, «подобных атакам на нью-йоркских «близнецов» (здания Всемирного торгового центра. — прим. ред.), которые организовал «Талибан».

В середине августа талибы вошли в Кабул, объявив, что взяли под контроль весь Афганистан. В начале сентября был объявлен состав временного правительства страны, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, до этого отвечавший за внешнюю политику во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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