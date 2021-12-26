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В Кремле призвали Украину и США не решать конфликт в Донбассе военным путем

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобный сценарий решения проблемы поставит под вопрос украинскую государственность.

«Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет», — подчеркнул Песков.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев перешел на русский язык, комментируя пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Он заявил, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на российские войска у границ Украины, и стране «нужен новый правящий класс».

До этого президент Украины Владимир Зеленский и более 20 американских сенаторов обсудили важность привлечения США к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе, санкции против России и членство Украины в НАТО. Зеленский сообщил американским законодателям о шагах, предпринимаемых для достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – «нормандского», Трехсторонней контактной группы и минского процесса.

Согласно недавнему опросу «Центра Разумкова», большинство жителей Украины считают, что президент страны Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок. 50% жителей страны не верят, что Зеленский сможет обеспечить мир на Украине и вернуть стране Донбасс и Крым, позитивно оценивают шансы президента лишь 13% респондентов, а еще 29% уверены, что глава государства «способен что-то сделать, но не все, что нужно».

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Кризис на Украине
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