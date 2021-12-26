Песков рассказал, почему Байден не может отменить антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не может отменить санкции в отношении России, поскольку его останавливают законы, принятые в конгрессе. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире телеканала «Россия-1».

«Многие процессы кодифицированы, то есть здесь Байден связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в конгрессе США. Это продукт, наверное, внутри политического противостояния республиканцев и демократов, поэтому здесь президент Штатов не может просто так взять все и отменить», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в России это прекрасно понимают и осознают, что с санкциями предстоит жить очень долго.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и государства Запада должны немедленно ввести новые санкции в отношении России, чтобы препятствовать ее «вымогательским требованиям» и заставить пойти на уступки.