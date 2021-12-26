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Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения правительства Меркель

Глава МИД Германии Бербок объявила об ужесточении правил оборонного экспорта

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Michael Sohn/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с dpa заявила о готовящемся ужесточении правил одобрения контрактов оборонного экспорта после рекорда, который был установлен правительством Ангелы Меркель, пишет РИА «Новости».

«Мы четко заявили как коалиция, что мы проведем переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции», — заявила она.

Ранее стало известно, что бывшее федеральное правительство Германии, которое ушло в отставку 8 декабря, в 2021 году одобрило контакты оборонного экспорта на рекордную сумму в €9,043 миллиарда. Предыдущий рекорд по экспорту оружия был установлен два года назад: в 2019 году из Германии по всему миру было отправлено вооружение и военная техника на сумму €8,015 млрд.

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