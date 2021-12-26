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Песков заявил, что дипломатический язык США стал скатываться к хамству

Песков: дипломатический язык оппонентов из США деградировал и стал скатываться к хамству

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломатический язык оппонентов из США значительно деградировал и стал скатываться к хамству, и подобный «ковбойский» тон России не нравится. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире телеканала «Россия-1».

«В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, конечно, значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», — заявил Песков.

По его словам, российским дипломатам, «которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор». Песков отметил, что «лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие Олимпиады в Пекине — пока единственная поездка Владимира Путина в графике на 2022 год.

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