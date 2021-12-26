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Песков сравнил Путина с гроссмейстером

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» сравнил главу государства Владимира Путина с гроссмейстером, который в переговорах с США просчитывает действия на несколько шагов вперед.

«Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — сказал он.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

Позднее Песков заявил, что России заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна нет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия обсудит с США на предстоящих переговорах расширение НАТО на восток.

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