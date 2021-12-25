Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома он строгий критик. Об этом он сказал перед премьерой шоу своей жены Татьяны Навки «Лебединое озеро» передает РИА «Новости».

«Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик», — сказал он.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка, поставившая ледовое шоу «Лебединое озеро», ответила на вопрос, почему ее супруг Дмитрий Песков разрешает ей выполнять опасные трюки. Спектакль «Лебединое озеро» будет представлен с 25 декабря по 8 января. Представление станет новой интерпретацией легендарного одноименного балета Петра Ильича Чайковского.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006), трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Белоруссии (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

До этого Татьяна Навка высказалась о словах президента России Владимира Путина, который выразил мнение, что женский спорт перестанет существовать, если в нем появятся транс-персоны.