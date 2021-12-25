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WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против России

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AP

В Евросоюзе возобновились обсуждения новых санкций против России, но единого мнения у стран ЕС по этому поводу пока нет, сообщает The Washington Post.

По данным издания, ЕС пригрозил введением новых санкций против России, если та начнет военное вторжение на Украину. При этом принятие решений во внешней политике Евросоюза требует согласия всех стран-членов.

Однако многие европейские страны заявили, что в санкциях нет необходимости. В 2015 году премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал санкции «бессмысленными» и выступил против их введения. В 2018 году министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини объявил, что будет стремиться отменить ограничения, заявив, что его правительство не боится наложить на них вето. Согласно опросу, только 10% респондентов в Испании хотели бы ввести экономические санкции против России.

Не все европейцы рассматривают Россию как угрозу: опросы общественного мнения в Болгарии показывают, что ее жители считают США самой большой угрозой, в то время как в Венгрии и Греции только 14 и 39% граждан соответственно называют Россию самой большой угрозой для своей страны.

Ранее правительство Украины продлило экономические санкции против России до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров страны.

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